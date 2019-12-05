Панков: Володин много сил вложил в сохранение «Тролзы» и защиту трудового коллектива

СЕГОДНЯ 08:50 2019-12-05T08:55:28+03:00

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Реализация инвестпроекта на базе «Тролзы», по поводу которого провел совещание председатель Государственной думы Вячеслав Володин, даст региону новые рабочие места и налоги. Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» пишет депутат Госдумы Николай Панков.

На совещании шла речь о расширении и выпуске новой линейки производства троллейбусов.

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- Дать новую жизнь предприятию с уникальным производством. Об этом шла речь на совещании, которое провел Вячеслав Володин по поводу «Тролзы». Знаю, сколько сил он вложил в сохранение завода, защиту интересов трудового коллектива. Не раз встречался с рабочими и профсоюзом и слышал от них теплые слова в адрес спикера. За то, что сразу поставил вопрос о важности предприятия для области и страны. Были уверены — он добьется позитивного результата, и их надежды оправдались, завод выходит из режима простоя.

Теперь речь идет не только о сохранении, но и о развитии производства. За экологичным электротранспортом — будущее. А новые заказы помогут «Тролзе» войти в число промышленных лидеров. А это и новые рабочие места, и налоги для региона, — отметил Николай Панков.

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ИСТОЧНИК KP.RU