Тетя из Саратова попросила племянника сдать в скупку украденный телефон
Гражданку задержали
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В отдел полиции Энгельсского района 10 октября в 21:02 поступило заявление от 24-летнего местного жителя о краже.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в ночь с 9 на 10 октября кто-то похитил его сотовый телефон Honor 8 на остановке Энгельс-1.
Вчера, 4 декабря, выяснилось, что гаджет сдал в скупку 19-летний парень из села Первомайское Красноармейского района.
Юноша рассказал, что об этом его попросила 25-летняя тетя из Саратова.
Гражданку задержали и отпустили под подписку о невыезде ждать решения уголовного дела, похищенное у нее изъяли.
ИСТОЧНИК KP.RU