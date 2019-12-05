Тетя из Саратова попросила племянника сдать в скупку украденный телефон

СЕГОДНЯ 08:47 2019-12-05T08:47:24+03:00

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В отдел полиции Энгельсского района 10 октября в 21:02 поступило заявление от 24-летнего местного жителя о краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в ночь с 9 на 10 октября кто-то похитил его сотовый телефон Honor 8 на остановке Энгельс-1.

Вчера, 4 декабря, выяснилось, что гаджет сдал в скупку 19-летний парень из села Первомайское Красноармейского района.

Юноша рассказал, что об этом его попросила 25-летняя тетя из Саратова.

Гражданку задержали и отпустили под подписку о невыезде ждать решения уголовного дела, похищенное у нее изъяли.

ИСТОЧНИК KP.RU