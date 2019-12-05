Саратовские спортсмены взяли три медали международных соревнований по прыжкам в воду

СЕГОДНЯ 08:39 2019-12-05T08:49:11+03:00

В состязаниях приняли участие 100 человек

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В Казани подходит к концу международные соревнования по прыжкам в воду «Кубок Президента Республики Татарстан».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязаниях принимали участие 100 человек из России, Италии, Украины и Беларуси.

Так, в индивидуальных прыжках с вышки Константин Лукин взял золото, Егор Строев бронзу, в прыжках с однометрового трамплина Егор Строев завоевал серебро.

ИСТОЧНИК KP.RU