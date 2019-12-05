В Энгельсском районе после застолья девушка украла у собутыльника телефон

СЕГОДНЯ 08:34 2019-12-05T08:34:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция Энгельсского района раскрыла кражу у 34-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, он пил дома с малознакомой девушкой, а потом не смог найти сотовый телефон Samsung Galaxy A5.

Вчера, 4 декабря, предполагаемую преступницу задержали, ей оказалась 24-летняя рецидивистка, на которую завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU