2019-12-05T08:49:37+03:00
Общество

В Саратове в пятницу состоится сельхозярмарка

Приобрести товары можно на Театральной площади
Дарья Вострикова
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Завтра, 6 декабря, на Театральной площади в Саратове пройдет сельскохозяйственная ярмарка.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, приобрести товары местных производителей можно будет с 8:00 до 16:00.

Горожане могут купить мясо, рыбу, молоко, овощи, мед, яйца, крупы, муку, сахар, макаронные, хлебобулочные и колбасные изделия, растительное масло, а также изделия народного промысла.

Отметим, что такие мероприятия традиционные для субботы и обычно в пятницу они не проводятся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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