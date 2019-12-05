В Саратове в пятницу состоится сельхозярмарка
Приобрести товары можно на Театральной площади
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Завтра, 6 декабря, на Театральной площади в Саратове пройдет сельскохозяйственная ярмарка.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, приобрести товары местных производителей можно будет с 8:00 до 16:00.
Горожане могут купить мясо, рыбу, молоко, овощи, мед, яйца, крупы, муку, сахар, макаронные, хлебобулочные и колбасные изделия, растительное масло, а также изделия народного промысла.
Отметим, что такие мероприятия традиционные для субботы и обычно в пятницу они не проводятся.
ИСТОЧНИК KP.RU