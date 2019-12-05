В Балакове труп мужчины неделю пролежал в вагончике
В Балакове Саратовской области найден труп мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело было обнаружено около 16 часов вчера, 4 декабря.
Председатель гаражного кооператива на улице Коммунистическая в районе судоремонтного завода заметил стаю собак, которые оживленно крутились возле заброшенного вагончика. Мужчина заглянул внутрь и обнаружил там труп, а потом сообщил в полицию.
Следователи СУ СКР осмотрели место происшествия. По предварительным данным, тело пролежало в вагончике около недели. Личность погибшего не установлена, на вид ему порядка 50 лет.
Начата проверка, после определения причин смерти будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU