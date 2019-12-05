В Балакове мужчина чуть не зарезал сожительницу за курение на кухне

СЕГОДНЯ 07:49 2019-12-05T08:24:48+03:00

Он отправился в колонию за покушение на убийство

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В Балакове Саратовской области вынесен приговор по делу о покушении на убийство.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, виновным признан 42-летний житель Мурманской области.

Было установлено, что ранее он познакомился с 49-летней жительницей Балакова, которая в тот момент работала в Санкт-Петербурге. В марте 2019 года они оба гостили в Балакове.

9 марта после ужина мужчина ушел смотреть телевизор в комнату, а женщина закурила на кухне. Сожителю не понравился запах дыма, и он упрекнул ее.

Несмотря на то, что та закрыла дверь, мужчина ворвался на кухню и ударил ее трижды ножом в спину. Раненая попросила вызвать помощь, но злоумышленник отказал.

Женщина выбежала в коридор, но сожитель догнал ее и еще дважды ударил ножом — в плечо и кисть руки.

Пострадавшая смогла попросить помощи у соседей, благодаря этому медики успели спасти ей жизнь.

Несмотря на то, что мужчина не признал вину, суд отправил его в колонию строгого режима на шесть лет.

ИСТОЧНИК KP.RU