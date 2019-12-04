2019-12-04T20:07:10+03:00
Общество

В ОПФР прокомментировали письмо пенсионерке с требованием подтвердить регистрацию

Это могут сделать ее родственники
Екатерина Семенова
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В Отделении Пенсионного фонда по Саратовской области официально прокомментировали ситуацию с письмами престарелым гражданам, в которых призывают срочно прийти с паспортом.

Напомним, ранее в редакцию «КП-Саратов» обратилась 89-летняя жительница Фрунзенского района Саратова. Она рассказала, что ей пришло извещение о том, чтобы до 6 декабря срочно прийти в отделение Пенсионного фонда с паспортом. В противном случае, выплата пенсий может быть приостановлена.

- По желанию пенсионера страховая пенсия может выплачиваться по доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством РФ, – пояснили в ОПФР.

При этом, если срок действия доверенности превышает год, то необходимо ежегодно подтверждать факт регистрации пенсионера по месту получения пенсии. Это соответствует ч. 19. ст. 21 Федерального закона «О страховых пенсиях» №400-ФЗ.

- Таким образом, для недопущения приостановления жизненно важных выплат пенсионеру, несмотря на нарушение условий ежегодного подтверждения факта регистрации, управлением ПФР в Кировском, Октябрьском, Фрунзенском районах г. Саратова было направлено письменное обращение с просьбой явиться в Управление ПФР по месту получения выплат.

Кроме того, в письме содержится информация о том, что в управление ПФР может прийти доверено лицо с паспортом получателя пенсии, а также номера телефонов для обратной связи. Поэтому сама пенсионерка или ее родственники в случае возникновения вопросов могли связаться по указанным телефонам со специалистами ПФР и выяснить всю интересующую их информацию.

В случае, если пенсионеры ограничены в передвижении, специалисты ПФР выезжают на дом, но только по предварительной заявке самого пенсионера. При этом заранее обговариваются дата и время посещения.

Если у жителей области возникают вопросы по поводу выплат или правомерности действия сотрудников ПФР, можно обращаться по телефону «горячей линии» Отделения ПФР по Саратовской области – (8452) 52-21-92, – отметили в ОПФР региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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