2019-12-04T19:44:59+03:00
Общество

Володин собрал в Москве всех причастных к сохранению производства троллейбусов в Энгельсе

О судьбе «Тролзы» сегодня говорили в Москве
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Председатель ГД РФ Вячеслав Володин провёл в Москве совещание по вопросу реализации инвестпроекта в Энгельсе на базе «Тролзы». Речь шла о расширении и выпуске новой линейки производства троллейбусов.

В совещании приняли участие президент АО «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев, президент компании ООО «ПК Транспортные Системы» Феликс Винокур, председатель комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев. От Саратовской области держали ответ председатель Правительства Саратовской области Александр Стрелюхин, депутат Госдумы Николай Панков, а также находящийся в отпуске глава Энгельсского района Дмитрий Тепин.

Вячеслав Володин подчеркнул, что принятые в ноябре решения, а также планируемые в следующем году изменения законодательства не только создадут условия для реализации таких проектов, но и защитят инвестиции. Он отметил важность сохранения старейшего завода и необходимость его расширения. Стоит задача выхода на рынки не только России, но и зарубежных стран, а также участие в конкурсных процедурах уже в декабре этого года и обеспечение заказом предприятия на ближайший год.

Достигнута договоренность о начале реализации проекта уже со следующей недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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