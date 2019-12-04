Володин собрал в Москве всех причастных к сохранению производства троллейбусов в Энгельсе

СЕГОДНЯ 19:44 2019-12-04T19:44:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Председатель ГД РФ Вячеслав Володин провёл в Москве совещание по вопросу реализации инвестпроекта в Энгельсе на базе «Тролзы». Речь шла о расширении и выпуске новой линейки производства троллейбусов.

В совещании приняли участие президент АО «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев, президент компании ООО «ПК Транспортные Системы» Феликс Винокур, председатель комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев. От Саратовской области держали ответ председатель Правительства Саратовской области Александр Стрелюхин, депутат Госдумы Николай Панков, а также находящийся в отпуске глава Энгельсского района Дмитрий Тепин.

Вячеслав Володин подчеркнул, что принятые в ноябре решения, а также планируемые в следующем году изменения законодательства не только создадут условия для реализации таких проектов, но и защитят инвестиции. Он отметил важность сохранения старейшего завода и необходимость его расширения. Стоит задача выхода на рынки не только России, но и зарубежных стран, а также участие в конкурсных процедурах уже в декабре этого года и обеспечение заказом предприятия на ближайший год.

Достигнута договоренность о начале реализации проекта уже со следующей недели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Саратов купит семь новых троллейбусов у ТД «Тролза-Маркет»

На повторный аукцион поступила только одна заявка (подробнее)

Чиновники уверены, что банкротство «Тролзы» не помешает новому собственнику производить троллейбусы

В региональном Минпроме пояснили, что главное сохранить производство и коллектив, а какое будет юрлицо — неважно (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU