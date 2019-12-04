Автомобиль ДПС в Саратове сбил мужчину
В Саратове автомобиль ДПС сегодня, 4 декабря, сбил мужчину на пешеходном переходе.
- Пострадавшего госпитализировали в 1-ю городскую больницу, — сообщили «КП-Саратов» в Центре медицины катастроф.
Авария произошла в районе 08:30 на улица Мясницкая.
В ГУ МВД области сообщили, что авария произошла у дома №125. Служебным автомобилем ВАЗ-2114 управлял старший инспектор ДПС по Саратову. Он нарушил правила проезда нерегулируемого пешеходного перехода и допустил наезд на 59-летнего мужчину. На тот момент сотрудник полиции находился на службе. состояния алкогольного опьянения не зафиксировано.
- В ГУ МВД России по Саратовской области по данному факту проводится служебная проверка, - отметили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU