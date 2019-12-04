Автомобиль ДПС в Саратове сбил мужчину

СЕГОДНЯ 17:26 2019-12-04T18:40:55+03:00

Бригада Центра медицины катастроф госпитализировала его в 1-ю городскую больницу

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В Саратове автомобиль ДПС сегодня, 4 декабря, сбил мужчину на пешеходном переходе.

- Пострадавшего госпитализировали в 1-ю городскую больницу, — сообщили «КП-Саратов» в Центре медицины катастроф.

Авария произошла в районе 08:30 на улица Мясницкая.

В ГУ МВД области сообщили, что авария произошла у дома №125. Служебным автомобилем ВАЗ-2114 управлял старший инспектор ДПС по Саратову. Он нарушил правила проезда нерегулируемого пешеходного перехода и допустил наезд на 59-летнего мужчину. На тот момент сотрудник полиции находился на службе. состояния алкогольного опьянения не зафиксировано.

- В ГУ МВД России по Саратовской области по данному факту проводится служебная проверка, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU