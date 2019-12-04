2019-12-04T18:40:55+03:00
Происшествия

Автомобиль ДПС в Саратове сбил мужчину

Бригада Центра медицины катастроф госпитализировала его в 1-ю городскую больницу
Ольга Симонова
Поделиться:
Фото из соцсетейФото из соцсетей
Изменить размер текста:

В Саратове автомобиль ДПС сегодня, 4 декабря, сбил мужчину на пешеходном переходе.

- Пострадавшего госпитализировали в 1-ю городскую больницу, — сообщили «КП-Саратов» в Центре медицины катастроф.

Авария произошла в районе 08:30 на улица Мясницкая.

В ГУ МВД области сообщили, что авария произошла у дома №125. Служебным автомобилем ВАЗ-2114 управлял старший инспектор ДПС по Саратову. Он нарушил правила проезда нерегулируемого пешеходного перехода и допустил наезд на 59-летнего мужчину. На тот момент сотрудник полиции находился на службе. состояния алкогольного опьянения не зафиксировано.

- В ГУ МВД России по Саратовской области по данному факту проводится служебная проверка, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ОПФР прокомментировали письмо пенсионерке с требованием подтвердить регистрацию
Володин собрал в Москве всех причастных к сохранению производства троллейбусов в Энгельсе
Гендиректор СГЭТ: Решение закрыть трамваи №№2, 5 и 7 — единственно верное
Юлия Литневская призвала держать планку при подготовке к празднованию Дня Победы
Полпред президента в ПФО обсудит в Саратове проблемы обманутых дольщиков
В Саратове завтра будет сильный ветер
Радаев раскритиковал уборку снега на федеральных трассах
Большегрузам запретили заезжать в Саратов
В Саратове росгвардейцы довезли до дома потерявшуюся 91-летнюю женщину
Две улицы в Ленинском районе остались без воды
В консерватории состоится торжественное открытие фестиваля-конкурса «Международные дни искусств в Саратове»
Сожители-наркоманы в Саратове торговали гашишем по тысяче рублей за грамм
В Саратовской области разыскивают уехавшего на велосипеде мужчину
В Саратовской области спустя семь месяцев прекращены поиски девушки
На трассе под Саратовом иномарка врезалась в дорожное ограждение
Саратовский спортсмен стал чемпионом России по морскому троеборью
В Минтрансе пообещали, что в течение суток смогут восстановить транспортное сообщение с Советским районом
В гаражах Саратова найдено три нарколаборатории и арсенал с оружием
СУ СК проверяет ДТП с пассажирским автобусом в Саратове
С начала года в Саратовской области зарегистрировано 12 724 брака
СУ СК проверяет получение денег из США школой в Ершовском районе
В Саратове 90-летняя женщина может остаться без пенсии
Саратовские следователи СКР купили ветерану необходимые ортопедические медицинские изделия