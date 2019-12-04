2019-12-04T17:34:11+03:00
Общество

Юлия Литневская призвала держать планку при подготовке к празднованию Дня Победы

Екатерина Семенова
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Сегодня депутат Саратовской областной думы, региональный координатор федерального проекта «Историческая память» Юлия Литневская посетила с рабочим визитом Балашовский район.

Состоялось совещание с членами рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий ко Дню Победы, а также с представителями и руководством поискового отряда «Рубеж» города Балашов, который возглавляет Алексей Булгаков — местный координатор «Исторической памяти». Юлия Литневская поблагодарила участников совещания за достойную работу и вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Был презентован план мероприятий, приуроченных к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Так, уже 9 декабря будет дан старт еще одному пилотному проекту местного отделения партии «Письмо солдату».

Юлия Литневская поинтересовалась у юных поисковиков их впечатлениями от участия в «Диктанте Победы», впервые проходившем в этом году. Организационный комитет Диктанта возглавлял лично депутат Государственной думы Николай Панков. Получив ответ, что акция очень понравилась, координатор проекта «Историческая память» попросила как можно шире распространить в среде молодежи информацию о том, что лучшие участники Диктанта смогут получить преференции при поступлении в вузы.

- Николай Васильевич Панков выделил тему подготовки к празднованию юбилея Победы в качестве приоритетной на этот и грядущий юбилейный год. Радует, что вы уже приступили к выполнению его поручений. Причем формат конкурса сочинений о Великой Отечественной, предложенный вами, признан лучшим в России. Не опускайте планку, — обратилась Юлия Литневская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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