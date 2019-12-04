2019-12-04T17:32:37+03:00
Общество

Полпред президента в ПФО обсудит в Саратове проблемы обманутых дольщиков

Также состоится совещание по развитию Саратовской области
Екатерина Семенова
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В Саратовскую область завтра, 5 декабря, приезжает полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве информации и печати региона, в программе визита два основных мероприятия.

В 11:30 начнется заседание Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов РФ ПФО. Там запланировано обсудить проблемы обманутых дольщиков.

На 14:30 назначено совещание по вопросам социально-экономического развития Саратовской области и реализации национальных проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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