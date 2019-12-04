Полпред президента в ПФО обсудит в Саратове проблемы обманутых дольщиков
Также состоится совещание по развитию Саратовской области
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В Саратовскую область завтра, 5 декабря, приезжает полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве информации и печати региона, в программе визита два основных мероприятия.
В 11:30 начнется заседание Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов РФ ПФО. Там запланировано обсудить проблемы обманутых дольщиков.
На 14:30 назначено совещание по вопросам социально-экономического развития Саратовской области и реализации национальных проектов.
ИСТОЧНИК KP.RU