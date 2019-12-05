В Саратовской области ожидается плюсовая температура и порывистый ветер

СЕГОДНЯ 06:02 2019-12-05T06:02:17+03:00

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В Саратовской области сегодня днем, 5 декабря, ожидается снег, в том числе мокрый.

- Погода будет облачной с прояснениями. Утром и днем в регионе туман с видимостью 500–1000 метров и гололед менее 5 мм, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.

Также ожидается ветер юго-западного и западного направлений, который будет дуть со скоростью 6–11 м/с и порывами до 15–17 м/с.

Температура днем поднимется до −4…+1 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU