2019-12-04T16:04:04+03:00
Общество

Радаев раскритиковал уборку снега на федеральных трассах

Он высказал претензии «Большой Волге» и Роману Бусаргину
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев раскритиковал расчистку федеральных трасс от снега.

- Сегодня посещаю Балашовский и Ртищевский районы. Проехал по федеральной трассе. Всю ночь шел снегопад, и до сих пор ничего не сделано — дорога не расчищена, — написал глава региона на своей странице в Instagram.

Радаев высказал претензии федеральному управлению «Большая Волга» и зампреду правительства Роману Бусаргину

- Вечером лично проверю, как сработали службы, — пообещал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ОПФР прокомментировали письмо пенсионерке с требованием подтвердить регистрацию
Володин собрал в Москве всех причастных к сохранению производства троллейбусов в Энгельсе
Автомобиль ДПС в Саратове сбил мужчину
Гендиректор СГЭТ: Решение закрыть трамваи №№2, 5 и 7 — единственно верное
Юлия Литневская призвала держать планку при подготовке к празднованию Дня Победы
Полпред президента в ПФО обсудит в Саратове проблемы обманутых дольщиков
В Саратове завтра будет сильный ветер
Большегрузам запретили заезжать в Саратов
В Саратове росгвардейцы довезли до дома потерявшуюся 91-летнюю женщину
Две улицы в Ленинском районе остались без воды
В консерватории состоится торжественное открытие фестиваля-конкурса «Международные дни искусств в Саратове»
Сожители-наркоманы в Саратове торговали гашишем по тысяче рублей за грамм
В Саратовской области разыскивают уехавшего на велосипеде мужчину
В Саратовской области спустя семь месяцев прекращены поиски девушки
На трассе под Саратовом иномарка врезалась в дорожное ограждение
Саратовский спортсмен стал чемпионом России по морскому троеборью
В Минтрансе пообещали, что в течение суток смогут восстановить транспортное сообщение с Советским районом
В гаражах Саратова найдено три нарколаборатории и арсенал с оружием
СУ СК проверяет ДТП с пассажирским автобусом в Саратове
С начала года в Саратовской области зарегистрировано 12 724 брака
СУ СК проверяет получение денег из США школой в Ершовском районе
В Саратове 90-летняя женщина может остаться без пенсии
Саратовские следователи СКР купили ветерану необходимые ортопедические медицинские изделия