Радаев раскритиковал уборку снега на федеральных трассах
Он высказал претензии «Большой Волге» и Роману Бусаргину
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев раскритиковал расчистку федеральных трасс от снега.
- Сегодня посещаю Балашовский и Ртищевский районы. Проехал по федеральной трассе. Всю ночь шел снегопад, и до сих пор ничего не сделано — дорога не расчищена, — написал глава региона на своей странице в Instagram.
Радаев высказал претензии федеральному управлению «Большая Волга» и зампреду правительства Роману Бусаргину
- Вечером лично проверю, как сработали службы, — пообещал губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU