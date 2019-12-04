Радаев раскритиковал уборку снега на федеральных трассах

СЕГОДНЯ 16:04 2019-12-04T16:04:04+03:00

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев раскритиковал расчистку федеральных трасс от снега.

- Сегодня посещаю Балашовский и Ртищевский районы. Проехал по федеральной трассе. Всю ночь шел снегопад, и до сих пор ничего не сделано — дорога не расчищена, — написал глава региона на своей странице в Instagram.

Радаев высказал претензии федеральному управлению «Большая Волга» и зампреду правительства Роману Бусаргину

- Вечером лично проверю, как сработали службы, — пообещал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU