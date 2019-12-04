В Саратове росгвардейцы довезли до дома потерявшуюся 91-летнюю женщину
Из-за снегопада пенсионерка не смогла найти путь обратно
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В Волжском районе Саратова росгвардейцы помогли 91-летней женщине.
- Во время патруля к правоохранителям обратилась пенсионерка и рассказала, что вышла из дома, а когда на улице стемнело, то заблудилась и из-за снегопада не смогла найти дорогу обратно, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении Росгвардии по Саратовской области.
Женщину отогрели в теплом автомобиле, по базам нашли ее дом и благополучно доставили.
ИСТОЧНИК KP.RU