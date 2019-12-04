В консерватории состоится торжественное открытие фестиваля-конкурса «Международные дни искусств в Саратове»

СЕГОДНЯ 15:39 2019-12-04T15:39:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 4 декабря, в 17.30 в Саратовской консерватории состоится пресс-конференция, посвященная «Международным дням искусств в Саратове».

Напомним, что с 4 по 7 декабря 2019 года на базе Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, при поддержке администрации муниципального образования «Город Саратов» пройдет масштабное культурное мероприятие - «Международные дни искусств в Саратове».

Международный многожанровый фестиваль-конкурс культуры и искусств проходит в разных странах мира: Испании, Италии, Казахстане, России (Великий Новгород). В нашем городе фестиваль пройдет впервые и соберет многочисленных участников из разных стран мира, которые смогут побороться за престижные премии фестиваля.

НОМИНАЦИИ фестиваля:

1) Хореография.

2) Вокалисты и хоры.

3) Музыканты и оркестры.

4) Театральные коллективы.

5) Фольклорные коллективы.

6) Изобразительное искусство.

7) Декоративно-прикладное искусство.

8) Фотография.

В рамках фестиваля пройдут:

-практический семинар по хореографии с мировыми звездами танца и балета, с сертификацией для педагогов.

- международный конкурс для театральных коллективов.

- международный конкурс для исполнителей на фортепиано.

- международный конкурс для хоровых исполнителей имени. А. Александрова.

Творчество участников будет оценивать МЕЖДУНАРОДНОЕ ЖЮРИ, в которое войдут мировые звезды танца, балета, театрального и вокального искусства:

Лилиана Кози (Италия), Жозеф Фонтано (США), Александр Соловьев (Россия), Сабрина

Гаспарини (Италия), Кати Занг (Австралия), Паоло Лонди (Италия), Хавьер Рика Годой

(Аргентина), Гентжан Лукачи (Албания), Альберто Казадей (Италия), Стефано

Мальферрари (Италия), Паоло Гудини (Италия), Лука Салтини (Италия), Алессандро Де

Марко (Италия), Франческа Матачена (Италия), Альфонсо де Филиппис (Италия),

Сильвия Турчетти (Италия), Жанна Байбакова, Александр Занорин, Римма Белякова,

Алексей Зыков (Россия).

Победителям фестиваля-конкурса будут вручены 5 Гран-при с бесплатным участием в Международном Фестивале-Конкурсе «Международные дни искусств» в Италии или Испании (2020 год), а также целый ряд специальных премий от членов международного жюри (бесплатное участие в международных конкурсах и мастер-классах, бесплатное обучение и сольное выступление в Италии).

Подробности на официальном сайте мероприятия: www.festivalcontest.net

В пресс-конференции, которая состоится в 17.30, перед торжественным открытием фестиваля, примут участие Кристиан Карточетти (президент итальянской культурной ассоциации «Festival&Contest»), Лилиана Кози (Этуаль, Италия, уникальная балерина и хореограф), Валерио Весприни (министр по культуре, спорту и коммерческому развитию города Порто-Сан-Джорджо, в котором фестиваль пройдет в будущем году и куда поедут гранд-призеры этого года), Стефано Мальферрари (проректор Болонской консерватории), Джозеф Фонтано (выдающийся танцор и балетмейстер — инноватор, художник и режиссер, знаток театра и музыки, США), Жанна Байбакова (художественный руководитель фестиваля).

В 18.30, в Театральном зале консерватории состоится торжественное открытие фестиваля-конкурса «Международные дни искусств в Саратове». Помимо официальных лиц, на открытии выступят члены жюри из Италии, Академический хор СГК имени Л.В. Собинова, Симфонический оркестр консерватории и студенты Театрального института СГК.

Накануне открытия фестиваля, прибывшие члены международного жюри провели серию мастер-классов по театральному мастерству и современной хореографии со студентами 2 и 3 курсов СаТИ. В Театральном зале консерватории своим мастерством с ребятами поделились знаменитый режиссер Альфонсо де Филиппис (Италия), известнейшие хореографы и танцоры Хавьер Рика Годой (Аргентина) и Паоло Лонди (Италия).

ИСТОЧНИК KP.RU