Сожители-наркоманы в Саратове торговали гашишем по тысяче рублей за грамм
В Саратове вынесен приговор 25-летнему мужчине и его сожительнице.
Как сообщили «КП-Саратов» в Южной транспортной прокуратуре, их признали виновными в незаконном сбыте наркотиков.
В июле 2019 года сожители купили более 35 граммов растительного наркотика — гашиша. Они намеревались продавать его знакомым по тысяче рублей за грамм. Однако один из покупателей был задержан и сдал своих поставщиков.
В суде мужчина и женщина признали вину и раскаялись, а также рассказали, что сами употребляют наркотики.
Суд отправил мужчину на 6,5 лет, а женщину — на 6 лет в колонию строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU