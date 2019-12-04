Сожители-наркоманы в Саратове торговали гашишем по тысяче рублей за грамм

СЕГОДНЯ 15:26 2019-12-04T15:26:59+03:00

Мужчина и женщина отправились за решетку

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В Саратове вынесен приговор 25-летнему мужчине и его сожительнице.

Как сообщили «КП-Саратов» в Южной транспортной прокуратуре, их признали виновными в незаконном сбыте наркотиков.

В июле 2019 года сожители купили более 35 граммов растительного наркотика — гашиша. Они намеревались продавать его знакомым по тысяче рублей за грамм. Однако один из покупателей был задержан и сдал своих поставщиков.

В суде мужчина и женщина признали вину и раскаялись, а также рассказали, что сами употребляют наркотики.

Суд отправил мужчину на 6,5 лет, а женщину — на 6 лет в колонию строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU