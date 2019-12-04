На трассе под Саратовом иномарка врезалась в дорожное ограждение
Пострадала пассажирка
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На трассе Сызрань — Саратов — Волгоград днем 4 декабря автомобиль Ford Focus врезался в дорожное ограждение.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 11:20 на 203-м км трассы.
Автомобилем управлял 36-летний мужчина. По предварительной версии, он не учел плохой погоды и превысил скорость.
Травмы получила 67-летняя пассажирка. Женщине назначено амбулаторное лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU