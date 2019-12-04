На трассе под Саратовом иномарка врезалась в дорожное ограждение

СЕГОДНЯ 15:05 2019-12-04T15:05:06+03:00

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На трассе Сызрань — Саратов — Волгоград днем 4 декабря автомобиль Ford Focus врезался в дорожное ограждение.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 11:20 на 203-м км трассы.

Автомобилем управлял 36-летний мужчина. По предварительной версии, он не учел плохой погоды и превысил скорость.

Травмы получила 67-летняя пассажирка. Женщине назначено амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU