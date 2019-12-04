В Минтрансе пообещали, что в течение суток смогут восстановить транспортное сообщение с Советским районом
В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области пообещали в течение суток найти другого перевозчика по маршруту Степное — Саратов, если обслуживающая маршрут компания откажется от выполнения рейсов. Об этом сегодня, 4 декабря на встрече с главой Советского района Сергеем Пименовым заявил замминистра Иван Козаченко.
- Минтранс гарантирует, в том случае если перевозчик, обслуживающий сейчас маршрут Степное — Саратов, по каким-либо причинам прекратит свою работу, в течение суток будет организовано регулярное транспортное обслуживание этого маршрута другим перевозчиком, — заявил чиновник.
Напомним, ранее группа перевозчиков, работающая под брендом «Властелин», заявила о возможной приостановке перевозок по нескольким внутриобластным маршрутам.
ИСТОЧНИК KP.RU