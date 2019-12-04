В Минтрансе пообещали, что в течение суток смогут восстановить транспортное сообщение с Советским районом

СЕГОДНЯ 14:50 2019-12-04T14:58:24+03:00

Такая ситуация может сложиться, если нынешний перевозчик прекратит работу

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В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области пообещали в течение суток найти другого перевозчика по маршруту Степное — Саратов, если обслуживающая маршрут компания откажется от выполнения рейсов. Об этом сегодня, 4 декабря на встрече с главой Советского района Сергеем Пименовым заявил замминистра Иван Козаченко.

- Минтранс гарантирует, в том случае если перевозчик, обслуживающий сейчас маршрут Степное — Саратов, по каким-либо причинам прекратит свою работу, в течение суток будет организовано регулярное транспортное обслуживание этого маршрута другим перевозчиком, — заявил чиновник.

Напомним, ранее группа перевозчиков, работающая под брендом «Властелин», заявила о возможной приостановке перевозок по нескольким внутриобластным маршрутам.

ИСТОЧНИК KP.RU