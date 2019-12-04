В гаражах Саратова найдено три нарколаборатории и арсенал с оружием
В Саратове пресечена деятельность преступной группы.
В Саратове полиция выявила банду по выращиванию конопли.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, для этого в гаражном кооперативе были организованы три нарколаборатории со всем необходимым оборудованием и удобрениями.
Кроме того, в одном из гаражей был выявлен арсенал оружия и боеприпасов.
- Два автомата с глушителем, самодельный пистолет-пулемет, обрез, две гранаты, два полуавтоматических карабина и более 300 единиц боеприпасов, — рассказал Владимир Харольский, начальник УУР ГУ МВД России по Саратовской области.
Два члена преступной группировки были арестованы. Возбуждены уголовные дела.
ИСТОЧНИК KP.RU