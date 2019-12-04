2019-12-04T14:49:08+03:00
Происшествия

В гаражах Саратова найдено три нарколаборатории и арсенал с оружием

Полиция возбудила уголовные дела
Екатерина Семенова
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В Саратове пресечена деятельность преступной группы.

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В Саратове полиция выявила банду по выращиванию конопли.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, для этого в гаражном кооперативе были организованы три нарколаборатории со всем необходимым оборудованием и удобрениями.

Кроме того, в одном из гаражей был выявлен арсенал оружия и боеприпасов.

- Два автомата с глушителем, самодельный пистолет-пулемет, обрез, две гранаты, два полуавтоматических карабина и более 300 единиц боеприпасов, — рассказал Владимир Харольский, начальник УУР ГУ МВД России по Саратовской области.

Два члена преступной группировки были арестованы. Возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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