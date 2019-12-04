С начала года в Саратовской области зарегистрировано 12 724 брака

СЕГОДНЯ 14:21 2019-12-04T14:29:28+03:00

Больше всего свадеб сыграли в Саратове — 5 562

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За 11 месяцев 2019 года отделы ЗАГС Саратовской области произвели 75 676 государственных регистраций актов гражданского состояния. Об этом «КП-Саратов» сообщили в Управлении по делам ЗАГС правительства Саратовской области.

С начала года в регионе зарегистрировано 12 724 брака. Наибольшее количество бракосочетаний было в Саратове (5 562), Энгельсе (1 902) и Балакове (1 058). В Саратове по количеству государственных регистраций браков лидируют Ленинский район (1 560 браков) и Дворец бракосочетаний (1 522 брака).

По области за этот же период зарегистрировано 9 084 развода.

Уже сейчас у жителей региона есть возможность подать заявления на регистрацию брака на 2020 год.

- Одной из самых популярных свадебных дат следующего года у влюбленных пока является 2 февраля 2020 года. В этот день, который выпадает на воскресенье, во Дворце бракосочетаний пройдут регистрации браков, на сегодняшний день подано 11 заявлений, — сообщила руководитель управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.

Кстати, в 2020 году 14 февраля, День всех влюбленных, приходится на пятницу — рабочий день всех отделов ЗАГС Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU