СУ СК проверяет ДТП с пассажирским автобусом в Саратове
Из 20 пострадавших 15 человек были госпитализированы
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Начата проверка ДТП с пассажирским автобусом в Саратове.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, после установления обстоятельств аварии будет принято процессуальное решение.
ДТП случилось около 11 часов у дома №24 на улице Орджоникидзе. Пассажирский автобус маршрута №6 врезался в столб. Пострадали 20 человек, из которых 15 были госпитализированы.
ИСТОЧНИК KP.RU