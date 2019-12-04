СУ СК проверяет ДТП с пассажирским автобусом в Саратове

СЕГОДНЯ 14:36 2019-12-04T14:36:23+03:00

Из 20 пострадавших 15 человек были госпитализированы

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Начата проверка ДТП с пассажирским автобусом в Саратове.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, после установления обстоятельств аварии будет принято процессуальное решение.

ДТП случилось около 11 часов у дома №24 на улице Орджоникидзе. Пассажирский автобус маршрута №6 врезался в столб. Пострадали 20 человек, из которых 15 были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU