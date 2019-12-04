2019-12-04T16:11:40+03:00
Общество

В Саратове 90-летняя женщина может остаться без пенсии

От нее срочно требуют явиться с паспортом в Пенсионный фонд
Екатерина Семенова
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Престарелая жительница Саратова может остаться без пенсии.

Как сообщил «КП-Саратов» зять Людмилы Матвеевны, вчера, 3 декабря, ей пришло письмо из Пенсионного фонда.

В нем говорится, что если женщина до 6 декабря не принесет свой паспорт, то ей могут приостановить выплаты пенсии.

- Людмиле Матвеевне без двух месяцев 90 лет, она Герой труда, почетный донор, но, конечно, не сможет дойти до Пенсионного фонда. Мне придется везти ее на машине. Но проблема не в этом — а в том, что письмо пришло вчера, а явиться просят уже завтра, — рассказал зять пенсионерки.

При этом по телефонам, указанным на сайте ПФР, никто не отвечает.

- Или сбрасывают, или идет длительное ожидание: вы такой-то в очереди. Я ждал-ждал, не дождался соединения, — отметил собеседник.

«КП-Саратов» обратилась в Пенсионный фонд для выяснения ситуации.

UPD:

В пресс-службе ОПФР по Саратовской области пояснили, что такая практика действительно существует. Она введена для тех пенсионеров, за которых пенсии получают доверенные лица. Этой категории граждан необходимо ежегодно подтверждать место регистрации.

При этом, прийти с паспортом могут родственники пенсионера. А если это невозможно, то сотрудник Пенсионного фонда может прийти на дом. Для этого нужно дозвониться по одному из указанных в письме телефонов — их четыре, по одному из них непременно ответят, заверили в ОПФР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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