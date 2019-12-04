2019-12-04T14:20:23+03:00
Происшествия

СУ СК проверяет получение денег из США школой в Ершовском районе

Ремонт кровли выполнен не был
Екатерина Семенова
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Следователи СУ СКР региона по Саратовской области начали проверку по факту получения школой средств из американского благотворительного фонда.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, речь идет о МОУ «ООШ села Черная Падина» в Ершовском районе.

Предварительно установлено, что в школе с июля по сентябрь был произведен ремонт кровли в здании школы. При этом работы на сумму 700 тыс. рублей оплачивал зарубежный фонд.

- Несмотря на произведенную оплату работ, в полном объеме они выполнены не были, ремонт кровли учебного заведения не завершен, — отметили в СУ СКР региона.

В ходе проверки изъята проектно-сметная документация и договор на ремонт кровли с подрядной организацией, а также платежные документы по перечислению денег из-за рубежа. Кроме того, следователи опросят руководство школы и подрядной организации.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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