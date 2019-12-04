Саратовские следователи СКР купили ветерану необходимые ортопедические медицинские изделия

СЕГОДНЯ 13:34 2019-12-04T14:12:22+03:00

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В рамках «Эстафеты добрых дел» сотрудники Следственного управления СК России по Саратовской области навестили ветерана.

Следственным комитетом РФ организована всероссийская патриотическая молодежная «Эстафета добрых дел», посвященная празднованию 75-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

В рамках акции сотрудники следственного отдела по Кировскому району Саратова СУ СКР по Саратовской области навестили ветерана Великой Отечественной войны Захарченко Нину Ильиничну.

Пережив страшные годы войны, она осталась человеком с невероятно спокойным и мягким характером, открытой и доброжелательной. После окончания войны она вернулась в родной Саратов, где на протяжении 37 лет работала в Саратовском аптекоуправлении ревизором-бухгалтером.

Нина Ильинична всегда вела активный образ жизни, никогда не сидела на месте, однако годы берут свое. Следователи СК, узнав, что она испытывает сложности с передвижением, с радостью поспешили помочь ей и приобрели рекомендованные по медицинским показаниям ортопедические медицинские изделия, которые позволят ей передвигаться без посторонней помощи.

Как и все ветераны, Нина Ильинична очень ждет День Победы, поскольку для нее он по-прежнему главный праздник. Следователи остались под глубоким впечатлением от этой женщины с мягким сердцем и твердым мужским характером.

Нина Ильинична Захарченко родилась 27 июля 1926 года в Саратове. 22 июня 1941 года, когда началась война, ей было 14 лет. В 16 лет она окончила курсы автомобилистов. 7 августа 1943 года была призвана в ряды Красной армии и направлена в город Хабаровск. В разговоре с Ниной Ильиничной обращает на себя внимание, насколько четко она помнит эту дату. Для юной девочки оказаться на фронте и начать оказывать реальную помощь — было главной задачей.

Прослужив в Хабаровске некоторое время, она была распределена на Японский фронт, воевала в Японии. Там пригодились полученные ею навыки вождения. Службу она несла в отдельной автосанитарной роте, управляла автомобилем марки «ЗИС-5». На данной машине Нина осуществляла оказание первой медицинской помощи раненым и перевозила их в медсанчасти.

О войне Нина Ильинична вспоминать не любит. Хотя признается, что помнит все. Особенно дорожит воспоминаниями о своих друзьях и поддержке, которые все друг другу оказывали и за счет этого выжили и победили.

9 мая 1945 года ей было 18 лет. День Победы и счастливую новость о том, что война закончилась, она встретила в Маньчжурии (Япония) и с нетерпением ждала возвращения на Родину.

Нина Ильинична Захарченко награждена «Орденом Великой Отечественной войны 2 степени», медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», а также имеет многочисленные юбилейные награды.

ИСТОЧНИК KP.RU