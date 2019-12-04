2019-12-04T13:55:25+03:00
Общество

Регоператор: Снегопад не повлиял на работу мусоровывозящих компаний

Екатерина Семенова
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Первый снегопад, который прошел в Саратове, не повлиял на работу мусоровывозящей техники. Коммунальные предприятия работают в графике и обеспечивают вывоз ТКО с более чем 3 тыс. контейнерных площадок Саратова. В работе задействовано более 100 единиц спецтехники.

- Прошедший снегопад не нарушил графики движения мусоровозов. Это подтверждают данные системы ГЛОНАСС. Хотелось бы положительно отметить работу по расчистке Саратова от снега. Несмотря на серьезный снегопад, город остается проездным. Это отметили все мусоровывозящие компании, — заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

В зимний период особенно актуальной становится проблема парковки автотранспорта у контейнерных площадок. Региональный оператор напоминает автовладельцам, что перекрывать доступ спецтехники к контейнерам недопустимо, поскольку это делает невозможным погрузку отходов и приводит к переполнению контейнеров.

Весь объем образующихся отходов в зоне деятельности Регоператора направляется для последующей обработки и экологически безопасного захоронения на современные мусороперерабатывающие комплексы. Выстроенная АО «Управление отходами» коммунальная инфраструктура эксплуатируется в полном соответствии с регламентами и качество ее работы не зависит от сложных погодных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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