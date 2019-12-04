В 105 тоннах семян льна в Саратовской области нашли опасный сорняк

СЕГОДНЯ 12:09 2019-12-04T12:09:34+03:00

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В декабре 2019 года в Аткарском районе Саратовской области в 105 тоннах семян льна масличного нашли опасный сорняк.

- Горчак ползучий в количестве 14 штук на кг обнаружили во время карантинного фитосанитарного контроля, — сообщили «КП-Саратов» в Россельхознадзоре региона.

Сорняк вреден тем, что засоряет посевы всех культур, а также сады, виноградники и т. д. и неприхотлив к погодным условиям.

Партию льна запретили вывозить из Саратовской области и отправили на подработку.

ИСТОЧНИК KP.RU