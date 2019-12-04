В Саратове браконьер не хотел платить штраф в 180 тыс. рублей
В Саратове браконьер не хотел оплачивать уголовный штраф в размере 180 тыс. рублей.
- Мужчину признали виновным в незаконной охоте с причинением крупного ущерба и обязали выплатить штраф, чего мужчина не собирался делать, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП по региону.
В отношении гражданина возбудили производство и лично уведомили его об этом. Даже встреча с представителем закона не убедила должника отдать деньги. Тогда пристав направил представление о замене наказания на более строгое.
Когда уже была назначена дата заседания, мужчина понял что ему грозит, и оплатил штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU