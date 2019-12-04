2019-12-04T11:44:51+03:00
Происшествия

Из дома жительницы Саратова украли имущество на 54 тыс. рублей

Воры вынесли технику из жилища на 10-й Нагорной улице
Ольга Симонова
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В Заводском районе Саратова полиция вчера, 3 декабря, нашла подозреваемых в краже.

- 2 декабря в отдел обратилась 44-летняя женщина и рассказала, что в течение дня в ее доме на 10-й Нагорной улице кто-то отжал пластиковое окно и украл фотоаппарат Lumix, телевизоры Sharp и Samsung, ноутбук Lenovo, дрель и цветной мультисистемный ЖК-монитор Mystery. Сумма ущерба составила 54 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали 23-летнего безработного и ранее уже отбывавшего сроки за кражи, угон и наркопреступление парня. Также поймали его подельника — 24-летнего гражданина, привлекавшегося за кражу, грабеж и наркопреступление.

Злоумышленники дали признательные показания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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