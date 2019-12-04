2019-12-04T11:28:44+03:00
Общество

Мэр Саратова поручил коммунальщикам убрать снег в городе за сутки

Пресс-служба мэрии отметила, что в ночь работали 200 единиц техники
Ольга Симонова
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Фото пресс-службы мэрииФото пресс-службы мэрии
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В Саратове сегодня в ночь, с 3 на 4 декабря, на дорогах города работали 200 единиц техники.

- Днем убираются 203 спецмашины и порядка 300 рабочих МБУ «Дорстрой» и «Служба благоустройства города», — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Фото пресс-службы мэрии

Фото пресс-службы мэрии

Глава Саратова отметил коммунальщикам в своем Instagram о необходимости сместить приоритет на расчистку пешеходных зон, тротуаров и т. д. Также Исаев попросил активизироваться управляющие компании, чтобы дворы были расчищены.

Фото пресс-службы мэрии

Фото пресс-службы мэрии

На сегодняшнем постоянно действующем совещании мэр Михаил Исаев также поручил очистить Саратов от снега в течение суток. Он отметил, что для работ все есть и надо сделать так, чтобы город был доступен как для пешеходов, так и для водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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