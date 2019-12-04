Полицейского, обвиняемого в пытках задержанного утюгом, оставили под арестом до 7 февраля

СЕГОДНЯ 11:22 2019-12-04T11:22:55+03:00

Своей вины он не признал

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Судья Октябрьского района суда Саратова Елена Леднева на заседании 4 декабря, выслушав доводы следователя, представителя прокуратуры и адвоката, приняла решение продлить арест Алексея Стулина до 7 февраля.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», Алексея Стулина, полицейского из Балашова, обвиняют в пытках задержанного.

Стулин пробыл в Саратове в командировке всего две недели.

Кроме него, по уголовному делу проходят еще два сослуживца: Роман Краснюк и Роман Борзеков. Ходатайства о продление ареста для них суд рассмотрит завтра, 5 декабря.

Адвокат Елена Макеева заявила корреспонденту «КП-Саратов», что в течение трех дней будет подана апелляция в областной суд.

ИСТОЧНИК KP.RU