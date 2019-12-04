Полицейского, обвиняемого в пытках задержанного утюгом, оставили под арестом до 7 февраля
Судья Октябрьского района суда Саратова Елена Леднева на заседании 4 декабря, выслушав доводы следователя, представителя прокуратуры и адвоката, приняла решение продлить арест Алексея Стулина до 7 февраля.
Как ранее сообщала «КП-Саратов», Алексея Стулина, полицейского из Балашова, обвиняют в пытках задержанного.
Стулин пробыл в Саратове в командировке всего две недели.
Кроме него, по уголовному делу проходят еще два сослуживца: Роман Краснюк и Роман Борзеков. Ходатайства о продление ареста для них суд рассмотрит завтра, 5 декабря.
Адвокат Елена Макеева заявила корреспонденту «КП-Саратов», что в течение трех дней будет подана апелляция в областной суд.
ИСТОЧНИК KP.RU