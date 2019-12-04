2019-12-04T11:02:25+03:00
Происшествия

Обвиняемый в пытках задержанного полицейский заявил о своем алиби

Решается вопрос о продлении срока ареста
Екатерина Семенова
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..Фото: Александр Уриевский
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В Октябрьском районном суде Саратова 4 декабря состоялось рассмотрение ходатайства следствия о продлении срока заключения для Алексея Стулина, офицера полиции, который обвиняется в пытках задержанного утюгом.

Как полагает следствие, Стулин вместе с двумя сослуживцами в сентябре 2019 года дважды применил отпариватель утюга на ягодицах задержанного 31-летнего мужчины по подозрению в краже.

Во время суда было объявлено, что Стулин женат, у него есть дети: двухгодовалый и годовалый малыши. Он работал оперуполномоченным в Балашове, в Саратове был в командировке.

Адвокат Елена Макеева и сам обвиняемый попросили запретить фотосъемку на заседании, под предлогом, что обвиняемый является действующим сотрудником полиции. Судья Елена Леднева съемку разрешила, напомнив присутствующим, что уголовное дело, в рамках которого арестован Стулин, имеет широкий общественный резонанс.

СУ СКР региона представлял на сегодняшнем заседании следователь Виталий Алябьев.

Адвокат Елена Макеева предъявила документы, что Стулина готовы поселить у себя родственники в Саратове, если его отпустят под домашний арест.

Следователь попросил оставить под стражей обвиняемого еще на два месяца, до 7 февраля, представитель прокуратуры предложил ограничиться одним месяцем, до начала января.

- Свою вину я не признаю, есть свидетель, который может подтвердить мое алиби, мы рассчитывали на видеозаписи из отдела, оказалось они там не ведутся, — заявил во время заседания Алексей Стулин.

Его адвокат также отметила, что обвиняемого не было в кабинете, где происходили описываемые действия.

- Оказывается, камеры там муляжи, записей нет. До сих пор не проверено алиби, есть свидетель, что Стулин находился в другом месте. Он был в командировке на месяц, у него нет тут знакомых в полиции, чтобы он через них на кого-то давил. Он не судим, у него двое детей, один новорожденный, и жена, которая не работает. Нет никаких доказательств, что он скроется, он никуда не скрылся с тех пор. Поэтому нет смысла содержать его под стражей. Ходатайствую об изменении меры пресечения на домашний арест или запрете определенных действий, — сказала Елена Макеева.

Адвокат напомнила, что двое других обвиняемых — Роман Краснюк и Роман Борзеков — отрицают участие Стулина в инциденте. Все обвинения в его адрес строятся на показаниях пострадавшего, который обвинил Стулина в избиении, повреждении шеи и спины, но не в пытке утюгом. При этом в заключении медэкспертизы никаких повреждений, кроме ожогов, на пострадавшем не зафиксировано.

- Я приехал в командировку, был тут две недели, ходил в суточные дежурства. На моей службе не отразилось бы раскрытие преступлений в Саратове, у меня даже мотива нет для того, что мне предъявляют, — сказал Алексей Стулин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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