В Ершове мужчина получил полтора года срока и лишился сигарет на 5,9 млн рублей

СЕГОДНЯ 09:54 2019-12-04T09:54:06+03:00

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В Ершовском районе Саратовской области осудили 39-летнего местного жителя. Его признали виновным в приобретении и хранении в целях сбыта немаркированных табачных изделий в особо крупном размере.

- Мужчина в марте 2019 года купил у кого-то сигареты без документов, акцизов и марок. Он хранил свой товар на оптовой базе в Ершове, чтобы продавать гражданам. Преступная деятельность гражданина закончилась 22 марта с приходом полиции, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.

У коммерсанта изъяли сигарет на сумму более 5,9 млн рублей.

Суд приговорил его к полутора годам условного срока, двухгодичному испытательному сроку и штрафу 600 тыс. рублей в доход государства.

Табак постановили уничтожить.

ИСТОЧНИК KP.RU