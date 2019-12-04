В Аткарске отец сломавшего в магазине игрушек зубы сына получил компенсацию

СЕГОДНЯ 09:42 2019-12-04T09:42:40+03:00

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В Аткарске местный житель пошел в суд, после того, как его ребенок упал в магазине.

- В апреле 2019 года мужчина с сыном были в магазине игрушек на Советской улице. В один момент мальчик споткнулся о наклонную ступеньку из керамической плитки у входа, расшиб подбородок и расколол два передних верхних зуба, которые впоследствии удалил стоматолог, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

Выяснилось, что ступенька является пандусом, считается препятствием для передвижения по торговой точке и установлена с нарушениями.

Суд решил взыскать с ответчика в пользу отца ребенка компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU