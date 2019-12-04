2019-12-04T09:47:47+03:00
Происшествия

В Балакове будут судить насильника-рецидивиста

Жертва нашла других потерпевших через соцсети
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Балакове Саратовской области на скамье подсудимых оказался 26-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера под угрозой насилия.

Следствие считает, что около часа ночи 3 августа жительница Балакова возвращалась к себе домой от подруги. Когда она зашла в подъезд дома на улице Ленина, за ней последовал молодой мужчина. Он схватил 32-летнюю женщину за шею и затащил под лестницу, где сексуально надругался. В ответ на сопротивление злоумышленник избил ее кулаками и коленом по лицу.

Несмотря на это, потерпевшей удалось сбежать. Она прибежала домой, а ее родственники попытались задержать насильника, но не смогли.

Впоследствии пострадавшая распространила в соцсетях предупреждение, описав преступника. На ее слова откликнулась еще одна жертва. После этого 32-летняя женщина обратилась в полицию.

Мужчина был задержан. Оказалось, что ранее он дважды был судим за аналогичные преступления. Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Синяя борода»: саратовец за два месяца изнасиловал четырех сожительниц и убил двух
В Саратове 11 человек пострадали в столкновении автобуса со столбом
Обвиняемый в пытках задержанного полицейский заявил о своем алиби
В Ершове мужчина получил полтора года срока и лишился сигарет на 5,9 млн рублей
В доме на Соколовогорской рухнул потолок в подъезде
В Аткарске отец сломавшего в магазине игрушек зубы сына получил компенсацию
В Саратове встали трамваи четырех маршрутов
В нежилом доме Саратова найден труп
Панков: Более двух лет Володин формировал парк техники, теперь спрос другой и с власти, и с коммунальщиков
Дмитрий Тепин ответил на слухи о своем увольнении
Дороги Саратова чистят от снега
Житель Воронежской области убил двух стариков под Саратовом
ГИБДД напоминает водителям и пешеходам об опасности движения в снегопад
В Саратове продолжится снегопад
Больницы Саратовской области готовы к эпидемии ОРВИ
ДТП на мосту парализовало движение из Саратова в Энгельс
Максим Сиденко: Подрядчик за свой счет устранит недостатки на проспекте Кирова
В Саратове пройдет фестиваль «Звезды мирового балета»
Начальник городского хозяйства Саратова пообещал справиться со снегопадом
Саратовский военный институт нацгвардии не смог забрать себе здание в поселке Сокол
Из Саратовской области выдворили шестерых иностранцев
Радаев анонсировал масштабную реконструкцию памятников героям в Саратовской области
Сервисы ГИБДД на сайте Госуслуг работают со сбоями
ООО «КВС» приступает к реконструкции насосной станции «Вольская»
Администрация Саратова закупит восемь люксовых машин за 13,6 млн рублей
Молодой рабочий насмерть сорвался с крыши Дома культуры под Энгельсом
Школу в Самойловке открыл зампред Сергей Наумов
В Энгельсе будут судить причинившего ущерб на 400 тыс. рублей хакера