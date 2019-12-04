В Балакове будут судить насильника-рецидивиста

СЕГОДНЯ 09:39 2019-12-04T09:47:47+03:00

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В Балакове Саратовской области на скамье подсудимых оказался 26-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера под угрозой насилия.

Следствие считает, что около часа ночи 3 августа жительница Балакова возвращалась к себе домой от подруги. Когда она зашла в подъезд дома на улице Ленина, за ней последовал молодой мужчина. Он схватил 32-летнюю женщину за шею и затащил под лестницу, где сексуально надругался. В ответ на сопротивление злоумышленник избил ее кулаками и коленом по лицу.

Несмотря на это, потерпевшей удалось сбежать. Она прибежала домой, а ее родственники попытались задержать насильника, но не смогли.

Впоследствии пострадавшая распространила в соцсетях предупреждение, описав преступника. На ее слова откликнулась еще одна жертва. После этого 32-летняя женщина обратилась в полицию.

Мужчина был задержан. Оказалось, что ранее он дважды был судим за аналогичные преступления. Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU