2019-12-04T09:19:26+03:00
Происшествия

В нежилом доме Саратова найден труп

Признаков убийства не обнаружено
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Волжском районе Саратова ночью 3 декабря был найден труп мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, по данному факту начата проверка.

Установлено, что тело было обнаружено в нежилом доме на пересечении улиц Соборная и Кузнечная. Его нашел прохожий, который сообщил в правоохранительные органы.

Следователи осмотрели место ЧП. Следов насильственной смерти на теле не найдено. Оказалось, что погибший — 56-летний житель Волжского района.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Синяя борода»: саратовец за два месяца изнасиловал четырех сожительниц и убил двух
В Саратове 11 человек пострадали в столкновении автобуса со столбом
Обвиняемый в пытках задержанного полицейский заявил о своем алиби
В Ершове мужчина получил полтора года срока и лишился сигарет на 5,9 млн рублей
В доме на Соколовогорской рухнул потолок в подъезде
В Аткарске отец сломавшего в магазине игрушек зубы сына получил компенсацию
В Балакове будут судить насильника-рецидивиста
В Саратове встали трамваи четырех маршрутов
Панков: Более двух лет Володин формировал парк техники, теперь спрос другой и с власти, и с коммунальщиков
Дмитрий Тепин ответил на слухи о своем увольнении
Дороги Саратова чистят от снега
Житель Воронежской области убил двух стариков под Саратовом
ГИБДД напоминает водителям и пешеходам об опасности движения в снегопад
В Саратове продолжится снегопад
Больницы Саратовской области готовы к эпидемии ОРВИ
ДТП на мосту парализовало движение из Саратова в Энгельс
Максим Сиденко: Подрядчик за свой счет устранит недостатки на проспекте Кирова
В Саратове пройдет фестиваль «Звезды мирового балета»
Начальник городского хозяйства Саратова пообещал справиться со снегопадом
Саратовский военный институт нацгвардии не смог забрать себе здание в поселке Сокол
Из Саратовской области выдворили шестерых иностранцев
Радаев анонсировал масштабную реконструкцию памятников героям в Саратовской области
Сервисы ГИБДД на сайте Госуслуг работают со сбоями
ООО «КВС» приступает к реконструкции насосной станции «Вольская»
Администрация Саратова закупит восемь люксовых машин за 13,6 млн рублей
Молодой рабочий насмерть сорвался с крыши Дома культуры под Энгельсом
Школу в Самойловке открыл зампред Сергей Наумов
В Энгельсе будут судить причинившего ущерб на 400 тыс. рублей хакера