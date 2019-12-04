В нежилом доме Саратова найден труп
Признаков убийства не обнаружено
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В Волжском районе Саратова ночью 3 декабря был найден труп мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, по данному факту начата проверка.
Установлено, что тело было обнаружено в нежилом доме на пересечении улиц Соборная и Кузнечная. Его нашел прохожий, который сообщил в правоохранительные органы.
Следователи осмотрели место ЧП. Следов насильственной смерти на теле не найдено. Оказалось, что погибший — 56-летний житель Волжского района.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU