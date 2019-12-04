Панков: Более двух лет Володин формировал парк техники, теперь спрос другой и с власти, и с коммунальщиков

СЕГОДНЯ 09:01 2019-12-04T09:23:26+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» призвал городские службы, отвечающие за уборку снега, работать по четкому плану, без штурмовщины и обращать внимание на жалобы жителей. Он поделился фотографиями, которые ему прислали саратовцы.

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- Первый удар снежной стихии не сбил с ног саратовских дорожников. Видно, что ночью не спали, а работали. Дороги расчищены, проезд транспорта обеспечен. Это со мной делятся жители в соцсетях. И фотки от них. Они отмечают, что в районах ситуация отличается. В Заводском, в основном, остановки почистили и тротуары кое-где спецтехникой прошли. Неплохо на проспекте 50 лет Октября. В Юбилейном снежная каша. В целом отмечают, что больше внимания надо тротуарам. Надо вывозить снежные отвалы и чистить парковочные карманы, пока морозом не прихватило. Что особенно важно — необходимо проверить все подходы к школам, детским садам. Есть жалобы от родителей, что не везде удобно пройти.

Пожелания дорожникам — спокойно, без штурмовщины по четкому плану работать. Обращая внимание на жалобы людей: и личные, и в социальных сетях. У вас сейчас для этого все есть. Более двух лет Володин формировал парк техники в городе для уборки. Теперь спрос будет другой и с власти, и с коммунальщиков, — пишет Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU