Дмитрий Тепин ответил на слухи о своем увольнении
Он написал, что находится в отпуске и сходил с семьей в кино
Фото со страницы Дмитрия Тепина в Instagram
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Глава Энгельсского района Дмитрий Тепин ответил на слухи о своем увольнении.
На своей странице в соцсети Instagram чиновник опубликовал пост об отдыхе во время отпуска.
- В отпуске удается больше времени уделять семье. Пока ходят разные слухи, мы смотрим «Холодное сердце 2», — написал Тепин и опубликовал соответствующие фотографии.
ИСТОЧНИК KP.RU