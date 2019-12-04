СЕГОДНЯ 08:59 2019-12-04T09:21:21+03:00

Фото со страницы Дмитрия Тепина в Instagram

Он написал, что находится в отпуске и сходил с семьей в кино

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Глава Энгельсского района Дмитрий Тепин ответил на слухи о своем увольнении.

На своей странице в соцсети Instagram чиновник опубликовал пост об отдыхе во время отпуска.

- В отпуске удается больше времени уделять семье. Пока ходят разные слухи, мы смотрим «Холодное сердце 2», — написал Тепин и опубликовал соответствующие фотографии.

ИСТОЧНИК KP.RU