2019-12-04T09:08:32+03:00
Общество

Дороги Саратова чистят от снега

Жители сообщают об активной работе коммунальной техники
Екатерина Семенова
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В Саратове коммунальная техника начала борьбу с последствиями снегопада.

Как сообщают жители Саратова в соцсетях, многие из них стали свидетелями работы снегоуборочных машин еще ночью.

- Реально убирают с ночи, много техники видел после 00:00, — пишет Олег Клюев.

- Вчера работала ночью техника, при том была не только в центре, — отметила Анастасия Пряничникова.

Подобные сообщения поступают из разных районов — Ленинского, Заводского, СХИ, поселках Солнечный, Юбилейный, и конечно, в центре города.

Впрочем, некоторые жители не согласны с тем, что работу ведутся.

- А кто-нибудь видел дорожную технику для очистки снега? Проехал после 21:00 с Рабочей до Алтынки, и никто город не чистит. Пока доехал до дома (100 км от города) видел один «КамАЗ» и то с поднятым ножом. Где техника, которую закупили для очистки города? — написал Иван Щеглов.

Кстати, несмотря на опасения многих граждан, что утром пробки достигнут десяти баллов, этого не случилось. В час пик, согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», заторы составляли шесть баллов, и уже начали снижаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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