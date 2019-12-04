ГИБДД напоминает водителям и пешеходам об опасности движения в снегопад

СЕГОДНЯ 08:05 2019-12-04T09:02:15+03:00

Изменить размер текста: A A

С вечера 3 декабря Саратов засыпает снегом.

В связи с обильными осадками Госавтоинспекция региона обращается к участникам дорожного движения.

- Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге, снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить ДТП, — подчеркнули в ГИБДД.

Кроме того, водителям напоминают, что из-за непогоды пешеходы часто могут не заметить опасность — обзору мешают капюшоны и зонты.

В то же время сами пешеходы обязаны быть бдительны: выходить на дорогу только если нет машин или они остановились. В случае отсутствия тротуаров идти вдоль дороги можно только навстречу транспортному потоку, а также на освещенных участках. Одежду рекомендуется носить светлую, желательно иметь светоотражающие элементы.

- Ежегодно при смене погоды наблюдается резкое увеличение числа мелких ДТП, в которых не страдают люди, но получают повреждения автомобили. Такие аварии, как правило, приводят к образованию транспортных заторов. А причина таких ДТП — невнимательность водителей, их неготовность управлять автомобилем в новых погодных условиях, — отметили в Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU