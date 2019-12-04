2019-12-04T08:51:46+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области убил двух стариков под Саратовом

Уголовное дело направлено в суд
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области будут судить жителя Воронежской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 37-летнего мужчину обвиняют в убийстве и разбое.

Преступление было совершено вечером 26 мая. По версии следствия, злоумышленник пришел домой к пожилым супругам в село Студеный Петровского района. Он попросил еды, но пенсионер ему отказал. Незваный гость накинулся на 70-летнего мужчину в приступе ярости, затащил в дом и задушил.

В тот момент проснулась 68-летняя женщина, которая подняла крик. Ее злоумышленник забил до смерти руками и ногами.

После этого убийца обокрал стариков — он унес из дома 2 тыс. рублей, одежду и еду.

Тела были найдены 28 мая соседями.

Несмотря на то, что мужчина не признал вину, уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Синяя борода»: саратовец за два месяца изнасиловал четырех сожительниц и убил двух
В Саратове 11 человек пострадали в столкновении автобуса со столбом
Обвиняемый в пытках задержанного полицейский заявил о своем алиби
В Ершове мужчина получил полтора года срока и лишился сигарет на 5,9 млн рублей
В доме на Соколовогорской рухнул потолок в подъезде
В Аткарске отец сломавшего в магазине игрушек зубы сына получил компенсацию
В Балакове будут судить насильника-рецидивиста
В Саратове встали трамваи четырех маршрутов
В нежилом доме Саратова найден труп
Панков: Более двух лет Володин формировал парк техники, теперь спрос другой и с власти, и с коммунальщиков
Дмитрий Тепин ответил на слухи о своем увольнении
Дороги Саратова чистят от снега
ГИБДД напоминает водителям и пешеходам об опасности движения в снегопад
В Саратове продолжится снегопад
Больницы Саратовской области готовы к эпидемии ОРВИ
ДТП на мосту парализовало движение из Саратова в Энгельс
Максим Сиденко: Подрядчик за свой счет устранит недостатки на проспекте Кирова
В Саратове пройдет фестиваль «Звезды мирового балета»
Начальник городского хозяйства Саратова пообещал справиться со снегопадом
Саратовский военный институт нацгвардии не смог забрать себе здание в поселке Сокол
Из Саратовской области выдворили шестерых иностранцев
Радаев анонсировал масштабную реконструкцию памятников героям в Саратовской области
Сервисы ГИБДД на сайте Госуслуг работают со сбоями
ООО «КВС» приступает к реконструкции насосной станции «Вольская»
Администрация Саратова закупит восемь люксовых машин за 13,6 млн рублей
Молодой рабочий насмерть сорвался с крыши Дома культуры под Энгельсом
Школу в Самойловке открыл зампред Сергей Наумов
В Энгельсе будут судить причинившего ущерб на 400 тыс. рублей хакера