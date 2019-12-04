Житель Воронежской области убил двух стариков под Саратовом

СЕГОДНЯ 08:22 2019-12-04T08:51:46+03:00

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В Саратовской области будут судить жителя Воронежской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 37-летнего мужчину обвиняют в убийстве и разбое.

Преступление было совершено вечером 26 мая. По версии следствия, злоумышленник пришел домой к пожилым супругам в село Студеный Петровского района. Он попросил еды, но пенсионер ему отказал. Незваный гость накинулся на 70-летнего мужчину в приступе ярости, затащил в дом и задушил.

В тот момент проснулась 68-летняя женщина, которая подняла крик. Ее злоумышленник забил до смерти руками и ногами.

После этого убийца обокрал стариков — он унес из дома 2 тыс. рублей, одежду и еду.

Тела были найдены 28 мая соседями.

Несмотря на то, что мужчина не признал вину, уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU