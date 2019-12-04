Житель Воронежской области убил двух стариков под Саратовом
В Саратовской области будут судить жителя Воронежской области.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 37-летнего мужчину обвиняют в убийстве и разбое.
Преступление было совершено вечером 26 мая. По версии следствия, злоумышленник пришел домой к пожилым супругам в село Студеный Петровского района. Он попросил еды, но пенсионер ему отказал. Незваный гость накинулся на 70-летнего мужчину в приступе ярости, затащил в дом и задушил.
В тот момент проснулась 68-летняя женщина, которая подняла крик. Ее злоумышленник забил до смерти руками и ногами.
После этого убийца обокрал стариков — он унес из дома 2 тыс. рублей, одежду и еду.
Тела были найдены 28 мая соседями.
Несмотря на то, что мужчина не признал вину, уголовное дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU