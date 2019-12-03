2019-12-03T21:10:06+03:00
Общество

Больницы Саратовской области готовы к эпидемии ОРВИ

Эпидпорог среди детей превышен на 15%
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Медицинские организации Саратовской области готовы к наплыву пациентов с ОРВИ.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения региона, закуплено достаточное количество лекарственных препаратов.

По данным на 2 декабря, эпидемический порог ОРВИ превышен на 15% среди детей. У взрослых жителей эпидемия еще не началась.

- Это сезонное явление связано со значительным понижением температур воздуха, – пояснили в Минздраве рост заболеваемости ОРВИ среди детей.

Всего от гриппа привито 1,073 млн человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ДТП на мосту парализовало движение из Саратова в Энгельс
Максим Сиденко: Подрядчик за свой счет устранит недостатки на проспекте Кирова
В Саратове пройдет фестиваль «Звезды мирового балета»
Начальник городского хозяйства Саратова пообещал справиться со снегопадом
Саратовский военный институт нацгвардии не смог забрать себе здание в поселке Сокол
Из Саратовской области выдворили шестерых иностранцев
Радаев анонсировал масштабную реконструкцию памятников героям в Саратовской области
Сервисы ГИБДД на сайте Госуслуг работают со сбоями
ООО «КВС» приступает к реконструкции насосной станции «Вольская»
Администрация Саратова закупит восемь люксовых машин за 13,6 млн рублей
Молодой рабочий насмерть сорвался с крыши Дома культуры под Энгельсом
Школу в Самойловке открыл зампред Сергей Наумов
В Энгельсе будут судить причинившего ущерб на 400 тыс. рублей хакера