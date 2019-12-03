Больницы Саратовской области готовы к эпидемии ОРВИ
Эпидпорог среди детей превышен на 15%
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Медицинские организации Саратовской области готовы к наплыву пациентов с ОРВИ.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения региона, закуплено достаточное количество лекарственных препаратов.
По данным на 2 декабря, эпидемический порог ОРВИ превышен на 15% среди детей. У взрослых жителей эпидемия еще не началась.
- Это сезонное явление связано со значительным понижением температур воздуха, – пояснили в Минздраве рост заболеваемости ОРВИ среди детей.
Всего от гриппа привито 1,073 млн человек.
ИСТОЧНИК KP.RU