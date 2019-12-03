В Саратове пройдет фестиваль «Звезды мирового балета»

СЕГОДНЯ 19:10 2019-12-03T19:12:01+03:00

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С 1 по 8 декабря на сцене саратовского театра оперы и балета состоится VII Международный проект «Звезды мирового балета в Саратове». В наш город приедут ведущие солисты из театров России, Италии, Германии и Кубы. 1 декабря проект успешно стартовал премьерой спектакля «Щелкунчик» П.Чайковского.

3 декабря в кофейне Coupe состоялась пресс-конференция с первыми гостями фестиваля. С журналистами встретились прима-балерина театра «Кремлевский балет» Екатерина Первушина и премьер Национального балета Кубы и Балеты Ниццы (Франция) Луис Валле. Гастролеры исполнят главные партии в балете «Дон Кихот», который состоится 4 декабря. Также в пресс-конференции приняли участие: директор Саратовского театра оперы и балета Алексей Комаров; руководитель балетной труппы, народный артист РФ Игорь Стецюр-Мова и ведущие солисты саратовского балета заслуженная артистка РФ Наталья Колосова и Петр Бочков.

Фото Армена Осипяна

- Проект «Звезды мирового балета в Саратове» был организован в 2013 году. Ежегодно он становится уникальным культурным событием нашего региона и объединяет на одной сцене артистов из разных стран. Программа проекта всегда сочетает в себе классическую и авангардную хореографию, – отметил руководитель балетной труппы Игорь Стецюр-Мова.

Фото Армена Осипяна

Прима-балерина театра «Кремлевский балет», лауреат Всероссийских и Международных конкурсов Екатерина Первушина рассказала о работе с партнером и трудностях, с которыми столкнулась.

- Я и Луис, мы опытные артисты и нам хватило (и еще хватит) пару репетиций, чтобы создать пару на сцене. В целом, Луис хороший партнер и могу сказать точно, что мне повезло. Чувствую себя комфортно и спокойно. Знаю, что нахожусь в надежных руках. Я буду в третий раз танцевать в Саратове. Конечно, после кремлевской сцены другие кажутся очень маленькими. Появляется такое ощущение, что ты работаешь не в полную силу и от этого приходить прикладывать еще больше усилий. В целом, составляющая спектакля от этого не пострадает. Луи не говорит по-русски, а я плохо говорю на английском. Но мы друг друга понимаем, – со смехом рассказала Екатерина Первушина.

Фото Армена Осипяна

Солисты саратовского театра оперы и балета признаются, что им приятно и волнительно работать с ведущими российскими и зарубежными коллегами. Для них это ценный опыт.

Луис Валле отметил, что ему понравился Саратов. По словам солиста, в городе приятные люди и обстановка. Также артист признался, что ему удобно работать на саратовской сцене и чувство дискомфорта у него отсутствует. Луис Валле общался с журналистами с помощью переводчика.

Фото Армена Осипяна

В «Лебедином озере» 7 декабря главные партии исполнят прима-балерина и премьер театра Ла-Скала (Милан, Италия) Мартина Ардуино и Марко Агостино. Завершится проект 8 декабря Гала-концертом, в котором наряду с саратовскими танцовщиками выступят ведущие солисты балета Большого тетра России Алена Ковалева и Якопо Тисси (Италия), солисты балета Московского Музыкального театра им. К. Станиславского и В. Немировича-Данченко Жанна Губанова и Егор Алферов, прима-балерина и солист балета Михайловского театра Екатерина Борченко и Эрнест Латыпов, ведущая солистка Мариинского театра Рената Шакирова и премьер Баварского и Берлинского государственного балета Алехандро Виреллес.

Директор тетра оперы и балета заявил, что саратовские зрители еще смогут увидеть главный балет нового года «Щелкунчик». В репертуар января добавят несколько спектаклей. Также постановку можно будет увидеть в феврале.

ИСТОЧНИК KP.RU