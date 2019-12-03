Максим Сиденко: Подрядчик за свой счет устранит недостатки на проспекте Кирова
Заместитель главы администрации Саратова по городскому хозяйству Максим Сиденко прокомментировал недочеты в реконструкции проспекта Кирова.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, чиновник напомнил, что акт приемки выполненных работ не подписан.
- Проводится контроль качества плиточного покрытия, соответствие реализации проекту. Подрядчик обязуется исправить все дефекты, – заявил Сиденко.
Ранее прокуратура выявила недочеты в качестве плиточных работ и объявила предостережение должностному лицу администрации.
- В течение 5 лет действуют гарантийные обязательства на верхнее плиточное покрытие. Если за это время будут выявлены недостатки, то подрядчик обязан будет устранить их за свой счет, – подчеркнул Максим Сиденко.
ИСТОЧНИК KP.RU