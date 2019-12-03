Максим Сиденко: Подрядчик за свой счет устранит недостатки на проспекте Кирова

СЕГОДНЯ 19:14 2019-12-03T19:14:40+03:00

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Заместитель главы администрации Саратова по городскому хозяйству Максим Сиденко прокомментировал недочеты в реконструкции проспекта Кирова.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, чиновник напомнил, что акт приемки выполненных работ не подписан.

- Проводится контроль качества плиточного покрытия, соответствие реализации проекту. Подрядчик обязуется исправить все дефекты, – заявил Сиденко.

Ранее прокуратура выявила недочеты в качестве плиточных работ и объявила предостережение должностному лицу администрации.

- В течение 5 лет действуют гарантийные обязательства на верхнее плиточное покрытие. Если за это время будут выявлены недостатки, то подрядчик обязан будет устранить их за свой счет, – подчеркнул Максим Сиденко.

ИСТОЧНИК KP.RU