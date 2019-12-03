Начальник городского хозяйства Саратова пообещал справиться со снегопадом

СЕГОДНЯ 16:51 2019-12-03T16:51:36+03:00

По прогнозам синоптиков он продолжится в ночь

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Замглавы администрации Саратова по городскому хозяйству Максим Сиденко пообещал саратовцам в связи с предстоящим снегопадом оперативно решать вопросы по уборке города.

- Всем муниципальным службам дано распоряжение подготовить технику и инвентарь для своевременной очистки улиц и пешеходных зон города. Управляющим компаниям необходимо работать во дворах, чтобы обеспечить безопасный подход к подъездам. Особое внимание нужно уделить кондиционерам, балконам и козырькам, так как на них часто образовывается наледь, — заявил Сиденко.

Он напомнил, что МБУ «Дорстрой» и «Служба благоустройства города» ежедневно чистят тротуары и дороги, уделяя особое внимание тротуарам, спускам и подъемам, идет посыпка песко-соляной смесью и реагентами. Также в первую очередь очищаются подходы к соцобъектам и остановкам.

- Специально для контроля и оперативного решения вопросов, возникающих по мере очистки города, был создан штаб по уборке в зимний период, — подчеркнул Сиденко.

Напомним, по прогнозам синоптиков снегопад начнется сегодня, 3 декабря, и продолжится в ночь. Ожидается выпадение около четверти месячной нормы осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU