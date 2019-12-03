Начальник городского хозяйства Саратова пообещал справиться со снегопадом
Замглавы администрации Саратова по городскому хозяйству Максим Сиденко пообещал саратовцам в связи с предстоящим снегопадом оперативно решать вопросы по уборке города.
- Всем муниципальным службам дано распоряжение подготовить технику и инвентарь для своевременной очистки улиц и пешеходных зон города. Управляющим компаниям необходимо работать во дворах, чтобы обеспечить безопасный подход к подъездам. Особое внимание нужно уделить кондиционерам, балконам и козырькам, так как на них часто образовывается наледь, — заявил Сиденко.
Он напомнил, что МБУ «Дорстрой» и «Служба благоустройства города» ежедневно чистят тротуары и дороги, уделяя особое внимание тротуарам, спускам и подъемам, идет посыпка песко-соляной смесью и реагентами. Также в первую очередь очищаются подходы к соцобъектам и остановкам.
- Специально для контроля и оперативного решения вопросов, возникающих по мере очистки города, был создан штаб по уборке в зимний период, — подчеркнул Сиденко.
Напомним, по прогнозам синоптиков снегопад начнется сегодня, 3 декабря, и продолжится в ночь. Ожидается выпадение около четверти месячной нормы осадков.
ИСТОЧНИК KP.RU