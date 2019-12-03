Саратовский военный институт нацгвардии не смог забрать себе здание в поселке Сокол

СЕГОДНЯ 16:13 2019-12-03T16:13:39+03:00

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ФГКВОУ ВО «Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт войск национальной гвардии Российской Федерации» не смогло признать право на управление пристройкой в поселке Соколовый.

- Образовательное учреждение обратилось с иском к администрации Соколовского МО Саратовского района, чтобы признать право собственности РФ на реконструированный объект в Учебном центре Военного городка №3 и право управления самовольно реконструированным объектом, в состав которого входит пристройка и здание КТП, общей площадью 173,7 кв. м, — сообщили «КП-Саратов» в Арбитражном суде области.

Установлено, что правообладателем земли площадью 298,3 гектара является РФ, а институту его предоставили в бессрочное пользование. На участке также есть здание, которое закреплено за РФ, но право оперативного управления зарегистрировано за учебным заведением.

Несмотря на это, суд рассмотрел материалы дела и не удовлетворил требования вуза. Истец может обжаловать решение.

ИСТОЧНИК KP.RU