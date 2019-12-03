Из Саратовской области выдворили шестерых иностранцев
В Саратовской области шестерых иностранцев выдворили за пределы России.
- Четырех граждан Узбекистана, одного — Азербайджана и одного гражданин Таджикистана бойцы группы быстрого реагирования УФССП России по Саратовской области доставили из Центра временного содержания иностранных граждан до пунктов пересечения иностранной границы — в аэропорты Внуково и Домодедово, — сообщили «КП-Саратов» в региональной службе судебных приставов.
Всех выдворенных нарушителями признал суд. Они не соблюдали режим пребывания в РФ.
Из аэропортов иностранцы покинули Россию, им запрещено ее посещать в течение пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU