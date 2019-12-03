Радаев анонсировал масштабную реконструкцию памятников героям в Саратовской области

СЕГОДНЯ 15:20 2019-12-03T15:22:32+03:00

Это заявление он сделал на заседании оргкомитета, посвященному подготовке к празднованию 75-летия Великой Победы

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Сегодня, 3 декабря, в парке Победы прошло заседание областной оргкомитет «Победа», посвященный подготовке к празднованию 75-летия Великой Победы.

- Сегодня нам предстоит обсудить подготовку к празднованию 75-летию Великой Победы. Следующий год, объявленный президентом Владимиром Путиным Годом памяти и славы, пройдет под эгидой беспрецедентного подвига нашей страны и нашего народа, сыгравших решающую роль в окончании Второй мировой войны и уничтожении фашизма. Глава государства поставил задачу отметить историческую дату на высочайшем уровне. Мы с вами понимаем, что за этими словами должна стоять комплексная работа на протяжении всего года. Направлений много — начиная с наглядной агитации, просветительского воспитания школьников и молодежи, заканчивая самим Девятым мая, которое станет кульминацией и содержательно передаст весь глобальный смысл итогов и опыта Великой Отечественной войны, — сказал губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Фото пресс-службы губернатора

Глава региона также напомнил о казусе, случившемся год назад, когда на плакатах ко Дню Победы и на стене общежития были развешаны изображения с немецкими захватчиками. Радаев назвал это непозволительным, безответственным и отметил, что агитация должна быть исторически верной и предельно грамотной.

Также губернатор заявил, что нужно уделить внимание незаслуженно забытым героям-землякам. Он поделился, что недавно музей в Духовницком районе, где ему рассказали об Анастасии Вшивцевой, учителе математики, которая на войне стала разведчицей и получила два ордена Красной Звезды.

Напомнил Радаев и об Алексее Босове из Базарно-Карабулакского района, который также совершал подвиги, и об Иване Сидорове, уроженце села Ключи Ширококарамышского, ныне Лысогорского района, который участвовал в задержании главаря СС Гиммлера в 1945 году. Об этих героях мало кто знает, и эту несправедливость, по словам главы региона, нужно исправлять.

Еще одной проблемой, озвученной на заседании оргкомитета, стало благоустройство памятных мест, связанных с героями.

На днях на страницу Валерия Радаева в Instagram написал житель Заводского района и рассказал, что памятник работникам авиационного завода, погибшим в Великой Отечественной войне, находится в плохом состоянии.

- Выбита плитка, стерты надписи. И такое безобразие — в 100 метрах от районной администрации. Прошу Михаила Александровича Исаева взять вопрос на личный контроль и незамедлительно принять меры, — подчеркнул Радаев и заявил, что должен быть создан реестр подобных обелисков.

Работа по реконструкции должна быть завершена к 9 мая, к ней собираются подключать национальные объединения и бизнесменов.

Также на заседании оргкомитета обсудили программу мероприятий праздника в 2020 году. Она в стадии окончательной доработки.

ИСТОЧНИК KP.RU