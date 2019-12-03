ООО «КВС» приступает к реконструкции насосной станции «Вольская»

СЕГОДНЯ 14:50 2019-12-03T14:50:40+03:00

Изменить размер текста: A A

ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» приступает к реконструкции насосной станции «Вольская». По результатам открытой конкурсной процедуры определен подрядчик данных работ. На первом этапе на объекте будет заменено основное технологическое оборудование.

Кроме того, продолжается реконструкция магистрального водовода по улице Огородная в Заводском районе Саратова (от жилого дома №60 до улицы 7-я Нагорная, а также по 7-й Нагорной до жилого дома №101). Согласно проектной документации, стальную трубу диаметром 1000 мм, проложенную более 40 лет назад, заменит полиэтиленовая труба соответствующего диаметра.

.

Мониторинг аварийности коммуникаций 2017-2018 годов показал высокий износ объекта и необходимость реконструкции. Частые повреждения мешали стабильной работе трамвайной линии. Объект включен в инвестиционную программу компании, завершить строительство планируется в 2019 году. Сейчас уже проложен 641 метр из 736 запланированных, а также выполнены работы по устройству перехода под дорогой протяженностью 16 метров, строительству камер из железобетонных изделий. В месте проведения работ заменено асфальтовое покрытие автодорожного полотна.

Напомним, в ноябре 2017 года между ООО «КВС» и администрацией города было подписано концессионное соглашение по модернизации объектов водоснабжения и водоотведения Саратова. Срок реализации соглашения составит 28 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU