2019-12-03T14:50:40+03:00
Общество

ООО «КВС» приступает к реконструкции насосной станции «Вольская»

Также продолжается реконструкция магистрального водовода по улице Огородная
Ольга Симонова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» приступает к реконструкции насосной станции «Вольская». По результатам открытой конкурсной процедуры определен подрядчик данных работ. На первом этапе на объекте будет заменено основное технологическое оборудование.

Кроме того, продолжается реконструкция магистрального водовода по улице Огородная в Заводском районе Саратова (от жилого дома №60 до улицы 7-я Нагорная, а также по 7-й Нагорной до жилого дома №101). Согласно проектной документации, стальную трубу диаметром 1000 мм, проложенную более 40 лет назад, заменит полиэтиленовая труба соответствующего диаметра.

.

.

Мониторинг аварийности коммуникаций 2017-2018 годов показал высокий износ объекта и необходимость реконструкции. Частые повреждения мешали стабильной работе трамвайной линии. Объект включен в инвестиционную программу компании, завершить строительство планируется в 2019 году. Сейчас уже проложен 641 метр из 736 запланированных, а также выполнены работы по устройству перехода под дорогой протяженностью 16 метров, строительству камер из железобетонных изделий. В месте проведения работ заменено асфальтовое покрытие автодорожного полотна.

Напомним, в ноябре 2017 года между ООО «КВС» и администрацией города было подписано концессионное соглашение по модернизации объектов водоснабжения и водоотведения Саратова. Срок реализации соглашения составит 28 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Саратовский военный институт нацгвардии не смог забрать себе здание в поселке Сокол
Из Саратовской области выдворили шестерых иностранцев
Радаев анонсировал масштабную реконструкцию памятников героям в Саратовской области
Сервисы ГИБДД на сайте Госуслуг работают со сбоями
Администрация Саратова закупит восемь люксовых машин за 13,6 млн рублей
Молодой рабочий насмерть сорвался с крыши Дома культуры под Энгельсом
Школу в Самойловке открыл зампред Сергей Наумов
В Энгельсе будут судить причинившего ущерб на 400 тыс. рублей хакера
За месяц Россельхознадзор не пустил в Саратовскую область 44 тонны опасного груза
Десятилетняя шахматистка из Саратова стала чемпионкой Европы
Районы Саратова обзавелись аккаунтами в Instagram
В Саратовской области стартовал прием заявлений на компенсацию обманутым дольщикам
«Управление отходами» увеличило отбор пластика на МПК в Саратовской области
В Саратове наледь убирают 240 человек
В Саратовской области начинается эпидемия ОРВИ
В Саратове госпитализирована ученица из школы «Аврора»
Дорожные полицейские Саратова за два дня поймали восемь пьяных за рулем
Поисками Артура Шмыглёва в Саратовской области продолжают заниматься 50 человек
В Энгельсе пропавшие мальчики прятались от спасателей
В Саратове мужчина пропал без вести после отказа женщины с ним жить
«Ростелеком» дарит месяц подписки на популярные фильмы и сериалы в Wink
В Балашове собачница обматерила соседку за высказанное замечание
Саратовские школьники выступили на конференции «Молодежь в науке»
На поминках в Балакове хозяйка квартиры ранила постояльца в сердце
В Вольске ВАЗ сбил 17-летнего парня
Саратовский единоборец взял бронзу всероссийских соревнований
Татьяна Загородняя попросила не осуждать Елену Киселёву
В Саратове женщина украла с чужой карты 5 тыс. рублей