2019-12-03T14:46:22+03:00
Общество

Администрация Саратова закупит восемь люксовых машин за 13,6 млн рублей

У заказчиков есть различные требования к автомобилям
Ольга Симонова
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Чиновники администрации Саратова объявили аукцион на закупку восьми Kia Optima в люксовой комплектации.

Тендер размещен на сайте Госзакупок. МКУ «Транспортное управление» выступает заказчиком и просит поставить автомобили, общая стоимость которых 13,64 млн рублей — примерно 1,7 млн рублей за каждую машину.

Kia не должна быть старше 2019 года выпуска, с кузовом черного или серого цветов, кожаным салоном, автоматической коробкой передач, раздельным климат-контролем и другими характеристиками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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